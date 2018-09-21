كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا

رأت كبيرة المحللين في الشأن الليبي لدى «مجموعة الأزمات الدولية» كلوديا غازيني أن هناك أربعة أسباب تقف وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا.

وقالت غازيني، في حوار مع قناة «روسيا اليوم» الروسية نُشر الخميس أول الأسباب هو أن ليبيا «تديرها الآن مؤسسات غير شرعية، وأن هناك حالة من عدم الشرعية على صعيد المؤسسات السياسية».

أما السبب الثاني قالت غازيني: «هناك مشكلة تتعلق بحكومة الوفاق الوطني لأنها أتت عن طريق الاعتراف الدولي وليس عن طريق عملية تصاعدية».

وبالنسبة للسبب الثالث فإنه «يتمثل في وجود مشكلة حقيقة في إدارة البلد، إذ أنها تعاني من انقسام».

أما السبب الرابع فهو: «أن العملية السياسية غيرشاملة لكل الأطراف، إذ أن فاعلين محليين من النظام السابق ليسوا جزءًا من التسوية في حين أن لهم الحق في المشاركة وخوض الانتخابات».

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وأشارت كلوديا غازيني إلى أن المسار العام في ليبيا هو «مسار سلبي، بعد 2011 كان لدينا تفاؤل وأمل في أن الانتخابات ستكون قادرة على تمهيد الطريق لمرحلة جديدة وفصل جديد في مستقبل البلد، لكن ما نراه اليوم هو زيادة في الانقسام وأزمة في المسار السياسي».