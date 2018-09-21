الورفلي: مهاجرون بمركز إيواء قنفودة مصابون بأمراض خطيرة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 21 سبتمبر 2018, 06:31 مساء
مهاجرون في مركز إيواء قنفودة (أرشيفية:الإنترنت)

قال مسؤول مكتب الإعلام بجهازمكافحة الهجرة غير الشرعية (بنغازي - توكرة - المقرون)، أمجد الورفلي، إن فحوصات طبية أجريت للمهاجرين غيرالشرعيين بمركز إيواء قنفودة أظهرت إصابة بعضهم بأمراض خطيرة، من بينها «الأيدز والوباء الكبدي والجرب».

وأشار الورفلي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إلى أنّ منظمة الإغاثة الدولية شرعت في الكشف الطبي على المهاجرين غير الشرعيين بمركز إيواء قنفودة واستهدفت نحو 85 نزيلاً.

ضبط 81 مهاجرًا في ضواحي أجدابيا وتسليمهم إلى مركز إيواء قنفودة في بنغازي

وأضاف أنه سيجري ترحيلهم إلى بلدانهم في أقرب وقت ممكن، داعيًا الأجهزة الأمنية والرقابية بضبط كل المخالفين لشروط الإقامة وإجراءات الدخول إلى ليبيا، وتسليمهم إلى مراكز الأيواء تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم.

وأوضح أن المهاجرين غير الشرعيين جرى ضبطهم من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي وضواحيها خلال الفترة القليلة الماضية بعد دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الوطنية للنفط»: إنتاج حقل الوفاء لم يتأثر بـ «احتجاج حرس المنشآت»
ليبيا
«مركزي البيضاء» يُعلّق على قرار «رسوم النقد الأجنبي».. ويقدّم ثلاث نصائح
ليبيا
إيطاليا تنشر ثلاث فرق عسكرية شمال النيجر على الحدود مع ليبيا
ليبيا
الدولار يسترد 15 قرشًا من الدينار في السوق السوداء
ليبيا
البعثة الأممية: دعم لوجستي لتنفيذ وقف إطلاق النار في طرابلس
ليبيا
السفير الإيطالي يقرر عدم العودة إلى طرابلس.. و«لاستامبا»: جار البحث عن بديل
ليبيا
مع إقرار رسم 183% .. كم يكون سعر الدولار؟
ليبيا
«الليبية للاستثمار»: «جي بي مورجان» دفعت 6 ملايين دولار رشًى لتأمين صفقة سندات
ليبيا
مالطا تضبط 11 طن «حشيش» قادمًا من سورية متجه إلى ليبيا
ليبيا
على رأسهم الثني.. مؤسسة النفط بطرابلس تُطالب الأمم المتحدة بإضافة 48 اسمًا ...
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص الانتخابات في 10 ديسمبر؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تسريب صور للجيل الجديد من «بي إم دبليو iNext»