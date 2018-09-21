الورفلي: مهاجرون بمركز إيواء قنفودة مصابون بأمراض خطيرة

مهاجرون في مركز إيواء قنفودة (أرشيفية:الإنترنت)

قال مسؤول مكتب الإعلام بجهازمكافحة الهجرة غير الشرعية (بنغازي - توكرة - المقرون)، أمجد الورفلي، إن فحوصات طبية أجريت للمهاجرين غيرالشرعيين بمركز إيواء قنفودة أظهرت إصابة بعضهم بأمراض خطيرة، من بينها «الأيدز والوباء الكبدي والجرب».

وأشار الورفلي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إلى أنّ منظمة الإغاثة الدولية شرعت في الكشف الطبي على المهاجرين غير الشرعيين بمركز إيواء قنفودة واستهدفت نحو 85 نزيلاً.

ضبط 81 مهاجرًا في ضواحي أجدابيا وتسليمهم إلى مركز إيواء قنفودة في بنغازي

وأضاف أنه سيجري ترحيلهم إلى بلدانهم في أقرب وقت ممكن، داعيًا الأجهزة الأمنية والرقابية بضبط كل المخالفين لشروط الإقامة وإجراءات الدخول إلى ليبيا، وتسليمهم إلى مراكز الأيواء تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم.

وأوضح أن المهاجرين غير الشرعيين جرى ضبطهم من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي وضواحيها خلال الفترة القليلة الماضية بعد دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية.