الهلال الأحمر وجهاز الإسعاف يوجهان نداءً عاجلاً لفتح ممرات آمنة لإخراج الأسر العالقة

معسكر اليرموك (أرشيفية:الإنترنت)

قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إن الجهاز «تلقى بلاغات بوجود العديد من الجثث في مناطق الاشتباكات، لكنّهم لم يتمكنوا من الوصول إليها بسبب استمرار المواجهات».

ووجه الجهاز وجمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس نداء استغاثة لـ«فتح ممرات آمنة بمناطق الاشتباكات خلف معسكر اليرموك لإخراج العديد من العائلات العالقة».

وجاء النداء عقب تلقي بلاغات والعديد من نداءات الاستغاثة من الأسر، لكنّ استمرار المواجهات تحول دون وصول فرق الإغاثة إليهم، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات والقصف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.

الهلال الأحمر يدعو العالقين في أماكن الاشتباكات بضواحي طرابلس لعدم الخروج من بيوتهم

وفي وقت سابق اليوم الجمعة دعا الهلال الأحمر الليبي، العائلات العالقة في أماكن الاشتباكات بضواحي طرابلس لعدم الخروج من بيوتهم حتى وصول فرق الطوارئ.

وكانت إدارة شؤون الجرحى التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، أعلنت مقتل 11 شخصًا وإصابة 33 آخرين، بالإضافة إلى مفقود، في الاشتباكات التي وقعت جنوب طرابلس، أمس الخميس.

وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان مقتضب عبر حسابها بـ«تويتر» «جميع القوات التي تشنُّ هجمات من المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيما القوات التي يقودها صلاح بادي وعبد الغني الككلي المعروفة بغنيوة».