مالطا ترفض استقبال 11 مهاجرًا على متن السفينة «أكواريوس»

السفينة أكواريوس أثناء عمليات إنقاذ سابقة. (أرشيفية. رويترز)

ذكرت جريدة «تايمز أوف مالطا»، اليوم الجمعة، أن السلطات المالطية رفضت استقبال 11 مهاجرًا أنقذتهم سفينة «أكواريوس» قبالة ساحل ليبيا.

وكانت منظمة «أطباء بلا حدود» الإسبانية قالت إن سفينة البحث والإنقاذ «أكواريوس» أنقذت 11 مهاجرًا من المياه الدولية قبالة ساحل ليبيا، بعد غرق قاربهم وعدم وصول أي من السلطات البحرية الليبية أوالإيطالية أو التونسية لنجدتهم.

وقالت الجريدة إن قبطان «أكواريوس» أبلغ السلطات المالطية عن عملية الإنقاذ قبل شروع السفينة في انتشال المهاجرين بعدما بدأت المياه تتسرب إلى قاربهم، حيث وصف وضعهم بأنه «خطير للغاية».

أطباء بلا حدود: إنقاذ 11 مهاجرًا قبالة الساحل الليبي بعد غرق زورقهم

وقال قبطان السفينة إن المهاجرين الأحد عشر هم عشرة رجال وقاصر، مضيفًا إنهم كانوا «في حالة صدمة جسدية وذهنية».

وبحسب الجريدة فقد قالت السلطات المالطية مساء أمس الخميس للسفينة «أكواريوس» إنها «ليست السلطة الملائمة أو المختصة» لتقديم ملاذٍ آمن للسفينة أوالمهاجرين على متنها. وهذه هي المرة الثالثة التي ترفض فيها استقبال سفينة إنقاذ على متنها مهاجرين. كما رفضت السلطات الإيطالية بدورها استقبال السفينة، قائلة إنها لم تنسق عملية إنقاذ هؤلاء المهاجرين.

وقالت جريدة «تايمز أوف مالطا» إنه دون تقديم مكان لإنزال أولئك المهاجرين فالسفينة «أكواريوس» ستستمر في الإبحار في المياه الدولية في منطقة البحث والإنقاذ قبالة سواحل ليبيا.

ونقلت الجريدة عن رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، قوله أمس إن المهاجرين أنقذوا في المياه الدولية الليبية، مشيرًا إلى أنه إذا كان خفر السواحل الليبي هو من أنقذهم لكانوا نقلوا إلى ليبيا الآن.