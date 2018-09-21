«الدولية للهجرة»: 79% انخفاض في أعداد المهاجرين لإيطاليا

مهاجرون على متن قارب مطاطي في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا. (رويترز)

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، إن 78.372 ألف لاجئ وصلوا إلى أوروبا عبر البحر منذ بداية العام، مضيفة أن 1728 لقوا حتفهم في البحر أثناء محاولتهم العبور.

وأضافت المنظمة أن 20.859 ألف مهاجرًا وصلوا إلى إيطاليا هذا العام، وهو عدد أقل من الفترة نفسها العام الماضي بنحو 79.7%، مشيرة إلى أن ذلك العدد هو الأقل منذ العام 2014، كما أنه أقل من عدد الوافدين الذين سجلتهم السلطات الإيطالية خلال أشهر فردية على مدار السنوات الخمس الماضية.

ولفتت إلى أن ليبيا كانت نقطة الانطلاق الرئيس للمهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا.

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وقالت المنظمة إن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان منذ مطلع العام بلغ 22.261 ألف، لافتة إلى أنها المرة الأولى التي تتجاوز فيها اليونان إيطاليا من حيث عدد المهاجرين الذين وصلوا إليها.

وأشارت إلى أن إسبانيا وصل إليها 34238 لاجئًا، وهو عدد يشكل أكثر من 44% من إجمالي المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا أوروبا منذ مطلع العام، متخطية بذلك اليونان وإيطاليا أثناء فترة الصيف.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد الوافدين على اليونان عن طريق الهجرة غير الشرعية بلغ سدس أولئك الذين وصلوا إلى إيطاليا، في حين أن عدد الذين وصلوا إلى إسبانيا مثل عُشرالذين وصلوا إلى إيطاليا.

وأظهرت بيانات المنظمة أن نحو ثلث المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا وصلوا منذ بداية أغسطس الماضي.

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وكانت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، قالت إن أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل الليبية صوب أوروبا تراجعت بنسبة 80%، بالتزامن مع تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني الذي قال إنّ «حجم تدفقات الهجرة من ليبيا وصل الآن (صفر)».

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.