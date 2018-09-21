الصليب الأحمر: الوضع في ليبيا «بائس».. وانهيار الاقتصاد والبنى التحتية جعل الحياة مستحيلة

جانب من اشتباكات طرابلس. (الإنترنت)

وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع في ليبيا بـ«البائس»، قائلة إنها تعمل ضمن بضعة منظمات إنسانية في أنحاء ليبيا إلى جانب الهلال الأحمر الليبي.

وأضافت اللجنة، في تغريدات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الخميس، أن الوضع في ليبيا يتمثل في قتال متواصل في أنحاء البلد، ما أجبر نصف مليون شخص على مغادرة منازلهم، وتدمير البنى التحتية الأساسية (..) كل تلك الأمور خلقت أزمة مستفحلة وممتدة في ليبيا».

وتابعت أنه نتيجة لتلك الأزمة فإن «مئات الآلاف من الليبيين أصبحوا ضعفاء على نحو متزايد»، مشيرة إلى أن «انهيار الاقتصاد والبنى التحتية جعل الحياة في ليبيا مستحيلة، وأن عائلات بأكملها تعتمد كليًا على المساعدات الإنسانية».

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن «سبع سنوات من الحرب في ليبيا دفعت أكثر من نصف مليون شخص إلى الفرار من منازلهم»، مضيفة أنهم «الآن يعتمدون على مجتمعات مضيفة لكن معاناتهم مستمرة».



وأضافت أنه «بالنسبة لأولئك الذين يحاولون العودة إلى ديارهم، فلا يوجد دائمًا ما يعودود إليه، إذ إن المنازل والمدارس غالبًا ما تكون دُمرَّت بالكامل، كما أن إمدادات المياه والكهرباء إما أنها تعرضت للتخريب أو الإهمال».

ولفتت إلى أن «الأمر لا يقتصر على ذلك، إذ إن هناك أيضًا خطر الألغام التي لم تنفجر، والتي تمثل تهديدًا هائلًا على سلامة الأشخاص».

وقالت إن «المنشآت الصحية تعرضت لهجمات وإهمال، ولم يجر إصلاحها على نحوٍ ملائم، فالمستشيفات تعاني من نقص مزمن في الإمدادات الطبية، كما أن نقص الرعاية الطبية بالنسبة لليبيين قد يكون أمرًا مميتًا».



وذكرت اللجنة أن «ضعف تأمين الحدود والأمن في ليبيا يعنيان أن المهربين سيواصلوت استخدام البلد كطريق رئيسي إلى أوروبا (..) ذلك الطريق يعتبر رحلة خطيرة بالنسبة للمهاجرين، إذ إنهم يخاطرون بالتعرض إلى الاحتجاز التعسفي والاعتداء الجنسي والاسترقاق وفقدان عائلاتهم وحتى حياتهم».