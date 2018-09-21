الخارجية الأميركية تفتح الباب لليبيين للتقدم لبرنامج المنح الدراسية «رواد الغد»

أعلنت مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية فتح باب التقديم لبرنامج المنح الدراسية «رواد الغد».

و«رواد الغد»، هو برنامج مفتوح لخريجي المدارس الثانوية الذين لديهم مؤهلات والمحرومين اقتصاديًا وغير القادرين على تحمل أتعاب التعليم الجامعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويوفر البرنامج منحًا دراسية وفرصًا تدريبية، لمدة أربع سنوات في جامعات أميركية ذات مستوى عالٍ في منطقة الشرق الأوسط.

ويهدف البرنامج إلى بناء كادر من القادة الشباب الواعدين والمثقفين والذين يتمتعون بقدرات قيادية تمكنهم من أن يصبحوا روادًا في الأعمال والمجتمع والوطن، كما يهدف إلى تنمية المهارات القيادية وروح المشاركة العلمية والعمل التطوعي لديهم.

تشمل المنحة، السفر وتكاليف الدراسة لمدة 4 سنوات بإحدى الجامعات المختارة والتأمين في حالة الحوادث أو المرض والسكن ومصروف شهري خلال السنة الدراسية.

وحول شروط التأهل، قال البرنامج، إنها كالتالي:

1- أن يكون طالب/طالبة في السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية أو أن يكون قد تخرج في عام 2018 أو .2017

2- أن يكون مواطنًا/ مواطنة ليبياً أو أن يكون من أولئك المخولين بحمل جواز سفر ليبي، حاصلًا على علامات أكاديمية متفوقة.

3- القدرة على التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية مع الحصول على درجة 55 كحد أدنى في اختبار التوفل TOEFL (RPDT) أو درجة55 كحد أدنى في اختبار التوفل TOEFL (iBT) على أن لا يتعدى سنتين من تاريخ تلك النتيجة.

4- قد يتمكن الطلاب المؤهلون من الحصول على تدريب لغة إنجليزية مكثف لمدة قد تصل إلى سنة.

5- النضج والتفتح الاجتماعي والمهارات القيادية.

6- الحفاظ على معدل عالي والنجاح في الاختبارات النهائية للصف الثالث الثانوي.

7- القدرة على بدء البرنامج في أغسطس/ سبتمبر 2019.

وأشارت إلى أن آخر موعد لقبول الطلبات سيكون في 1 ديسمبر2018، عبر «الضغط هنا».