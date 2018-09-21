السفير الألماني يشيد بشجاعة سكان طرابلس في التعامل مع الأوضاع الصعبة بالعاصمة

السفير الألماني في ليبيا أوليفر اوفكزا. (حساب السفير على تويتر)

أشاد السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوكزا، بما وصفه «شجاعة ومرونة سكان طرابلس المدنيين المعرضين للأوضاع الصعبة الجارية».

وقال السفير الألماني، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «لمن المثير للإعجاب رؤية هذه الشجاعة والمرونة من سكان طرابلس المدنيين المعرضين للأوضاع الصعبة الجارية».

وتابع: «الثناء الخاص لجميع الرجال والنساء غير المرئيين الذين يعملون بلا كلل لضمان توفير الخدمات الطارئة والأساسية».

وكانت إدارة شؤون الجرحى التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، أعلنت مقتل 11 شخصًا وإصابة 33 آخرين، بالإضافة إلى مفقود، في الاشتباكات التي وقعت جنوب طرابلس، أمس الخميس.

وتجددت الاشتباكات أمس الخميس، بين المجموعات المسلحة في ضواحي العاصمة طرابلس، في خرق لاتفاق تعزيز وقف إطلاق النار، الذي وقّعت عليه الأطراف ذات العلاقة بمدينة الزاوية الأسبوع الماضي.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، تجدد الاشتباكات العنيفة قرب مستودع طريق المطار، مشيرة إلى «إصابة أحد خزانات غاز النفط المسال جزئيًا».

وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان مقتضب عبر حسابها بـ«تويتر» «جميع القوات التي تشن هجمات من المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيما القوات التي يقودها صلاح بادي وعبد الغني الككلي المعروفة بغنيوة».

وذكرت البعثة قوات عبد الغني الككلي بأنها«وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار ويتوجب عليها الالتزام به وتشدد على ان القانون الإنساني الدولي يحظر تعريض حياة المدنيين للخطر»، كما حذرت قوات صلاح بادي بـ«أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية تعتبر من جرائم الحرب».

