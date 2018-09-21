«الوطنية للنفط»: إنتاج حقل الوفاء لم يتأثر بـ «احتجاج حرس المنشآت»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 سبتمبر 2018, 12:27 مساء
المؤسسة الوطنية للنفط (الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن عمليات الإنتاج في الحقل- التي تشرف عليها شركة مليتة للنفط والغاز- تسير بشكل طبيعي، وأن إمدادات الغاز متواصلة من حقل الوفاء إلى محطة الرويس لتوليد الكهرباء، وذلك بعد أن أنهى حرس المنشآت النفطية السبت احتجاجًا في الحقل.

وأكدت المؤسسة، في بيان أوردته على موقعها، إعادة فتح مهبط مطار حقل الوفاء النفطي، مشيرةً إلى انسحاب الأفراد الذين كانوا يحاصرون الموقع بعد التحذير العام الذي أصدرته المؤسسة في هذا الخصوص.

كما أكدت المؤسسة على أنّها لا ولن تتفاوض تحت الضغط، وأنها ستتابع مقاضاة كل العناصر الإجرامية، حيثما وجدوا.

‎كما طالبت حرس المنشآت النفطية وجميع المؤسسات الليبية «أن تحذو حذوها في سبيل حماية قوت الشعب الليبي وثروته».

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وكانت المؤسسة أعلنت أن حرس المنشآت النفطية أغلقوا الثلاثاء، مطار حقل الوفاء، بهدف «ابتزاز شركة مليتة للنفط والغاز وحصول المغلقين على عقد تموين فاسد».

وطالبت في بيان صادر عنها الخميس، بإنهاء هذا الإغلاق فورًا وإعادة فتح المطار دون أي قيد أو شرط، مؤكدة أنها لا تتفاوض تحت الضغط، وستعمل فقط من أجل المصلحة الوطنية، وستسعى لمقاضاة كل العناصر الإجرامية، بموجب القوانين المحلية والدولية.

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