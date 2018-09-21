«صحة الوفاق»: مقتل 11 شخصًا وإصابة 33 آخرين في اشتباكات الخميس بطرابلس

آثار اشتباكات طرابلس. (الإنترنت)

أعلنت إدارة شؤون الجرحى التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، مقتل 11 شخصًا وإصابة 33 آخرين، بالإضافة إلى مفقود، في الاشتباكات التي وقعت جنوب طرابلس، أمس الخميس.

وتجددت الاشتباكات أمس الخميس، بين المجموعات المسلحة في ضواحي العاصمة طرابلس، في خرق لاتفاق تعزيز وقف إطلاق النار، الذي وقّعت عليه الأطراف ذات العلاقة بمدينة الزاوية الأسبوع الماضي.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، تجدد الاشتباكات العنيفة قرب مستودع طريق المطار، مشيرة إلى «إصابة أحد خزانات غاز النفط المسال جزئيًا».

وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان مقتضب عبر حسابها بـ«تويتر» «جميع القوات التي تشن هجمات من المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيما القوات التي يقودها صلاح بادي وعبد الغني الككلي المعروفة بغنيوة».

وذكرت البعثة قوات عبد الغني الككلي بأنها«وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار ويتوجب عليها الالتزام به وتشدد على ان القانون الإنساني الدولي يحظر تعريض حياة المدنيين للخطر»، كما حذرت قوات صلاح بادي بـ«أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية تعتبر من جرائم الحرب».

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «المناطق العسكرية المكلفة بفض الاشتباكات إلى التدخل الفوري في مناطق الاشتباك ودعم فرق وقف إطلاق النار العاملة على الأرض».