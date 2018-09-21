«تعليم الوفاق» تشكل لجنة لمتابعة برنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين

وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل. (صورة من تعليم الوفاق)

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، مساء الخميس، تشكيل لجنة لمتابعة برنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين.

وتعتزم وزارة تعليم الوفاق، تنفيذ برنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والذي سينطلق أوائل أكتوبر القادم، ويشمل كافة المعلمين في التخصصات المستهدفة بالمرحلة الأولى وحتى يتم تنفيذ البرنامج بالشكل المطلوب، بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني.

وتضم اللجنة في عضويتها (مدير مكتب التعليم الأساسي، مدير مكتب التعليم الثانوي، مدير مكتب التوثيق والمعلومات، رئيس قسم الاحتياط العام، مندوب عن مكتب أو وحدة التفتيش التربوي، مندوب عن فرع المركز العام لتدريب وتطوير التعليم)، لمتابعة البرنامج في كافة جوانبه، والتنسيق مع اللجنة الرئيسية المشكلة بالوزارة، وستحال كافة البيانات المتعلقة بالمعلمين والبرنامج التفصيلي بالخصوص.