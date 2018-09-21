طعن رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت فرع أجدابيا بواسطة سلاح أبيض

أقدم مواطن من مدينة أجدابيا أول أمس الأربعاء على طعن رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت فرع أجدابيا الرائد علي لأمين في البطن بواسطة سلاح أبيض «سكين» ما أدى إلى دخوله غرفة العناية الفائقة بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي.

وقال مصدر محلي لـ«بوابة الوسط»، الخميس، إن «مشادة كلامية حدثت بين المواطن عبد الكريم المبروك امنيسي والرائد علي لأمين عندما كان الأخير يقوم بشراء الخبز من إحدى المحال التجارية المحاذية لجزيرة الفاتح سابقًا وسط المدينة».

وأضاف: «تطورت المشادة إلى مشاجرة قام الجاني بطعن الرائد علي لأمين بسكين ما أدى إلى دخوله غرفة العناية الفائقة بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف».

ولفت المصدر إلى أن الأمور تطورت على خلفية أن الرائد علي لأمين قام في عام 2011 بضبط أحد أشقاء المواطن عبد الكريم امنيسي في قضية مخدرات».

وأوضح المصدر، أنه بعد نقل الرائد علي لأمين للمستشفى جاء «أبناء عمومته من أربع أشخاص وقاموا بالاعتداء بالضرب على مرعي المبروك امنيسي مما أدى إلى إصابته في أنفه»، مشيرًا إلى أن المجموعة قامت بنقل «مرعي امنيسي إلى مركز شرطة أجدابيا لغرض تسليمه ولكن شقيق مرعي المدعو عبد الكريم امنيسي تهجم على مركز شرطة أجدابيا وجرى نقل شقيقه مرعي امنيسي إلى مدينة بنغازي لغرض العلاج في إحدى مستشفيات المدينة دون أن يتم ضبطه حتى بعد إتمام علاجه».

وأكد أحد أفراد عائلة رئيس مصلحة المرافق والمنشآت فرع أجدابيا الرائد علي لأمين لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، أن حالة ابنهم الصحية «مستقرة بعد أن أجريت له عملية في مستشفى الشهيد أمحمد المقريف».