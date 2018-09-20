صنع الله يزور أسبانيا ويبحث التعاون في مجال الاستكشاف والإنتاج والتصنيع

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 20 سبتمبر 2018, 11:39 مساء

زار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، دولة أسبانيا حيث بحث مع رئيس شركة ريبسول التعاون المشترك في مجال الاستكشاف و الإنتاج والتصنيع.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة الخميس إن صنع الله زار «مركز البحوث والتطوير ومركز التدريب للاطلاع على أحدث التقنيات في مجال إنتاج وتصنيع  النفط والغاز، والتقى بعدد من المتدربين الليبيين الموفدين للدراسات العليا».

كما  قام صنع الله بزيارة مصفاة ومجمع مصانع البتروكيماويات التابع للشركة بمدينة تراغونا ، حيث اطلع على التقنيات الحديثة المتبعة في هذا المجال واستمع إلى شروح وافية من الخبراء العاملين بالمصفاة وجرى الاتفاق على تنسيق  زيارات ميدانية مستقبلية  لهذه المنشأة الصناعية من قبل مختصي قطاع النفط الليبي للاستفادة من الخبرات والتقنيات الموجودة بالمصنع.

وقدم المدير التنفيذي لشركة ريبسول جون ايماس تعازيه الحارّة  إلى مصطفي صنع الله إثر فقدان اثنين من موظفي المؤسسة في الاعتداء الغادر على مقر المؤسسة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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