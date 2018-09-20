ملتقى للغرف الأمنية المشتركة بسبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 20 سبتمبر 2018, 11:14 مساء

عقد بمدينة سبها الخميس ملتقى الغرف الأمنية المشتركة تحت شعار «من أجل فرض الأمن».

وقال أحمد توكي منسق الملتقى لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من هذا الملتقى «التنسيق بين جميع الغرف الأمنية بسبها إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات بينها و كذلك وضع خطة أمنية متكاملة للمدينة لفرض الأمن بكافة أنحاء المدينة».

وأضاف: «لقد تمخض عن الملتقى بيان من المجتمعين جاء فيه أن الغرف الأمنية المشتركة بسبها بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية والجهوية والقبلية ولانتبع أي طرف سياسي وندعو جميع شباب المدينة بالانخراط بالعمل بالغرفة الأمنية تطوعا لمدينة».

وأشار توكي إلى أن البيان «شدد على أمن الوطن والمواطن خط أحمر ولن نسمح العبث به ولن تكون هناك رحمة للخارجبن عن القانون و سوف نضرب بيد من حديد».

وتشهد مدينة سبها انفلات أمني كبير وانتشار للجريمة بشتى أنواعها من خطف وقتل وسرقة والسطو المسلح وسط عجز الأجهزة الأمنية في فرض الأمن.

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