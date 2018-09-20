مؤسسة النفط تستأنف رحلات الطيران إلى حقل الوفاء

طائرة نفطية بحقل الوفاء (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز» عن عامل بحقل الوفاء النفطي، اليوم الخميس، أنّ المؤسسة الوطنية للنفط ستستأنف رحلات الطيران إلى الحقل السبت، بعد انتهاء احتجاج حرس المنشآت النفطية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت في وقت سابق إن الحرس أغلق المطار الصغير للحقل.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن الشركة المشغلة للحقل، الذي ينتج نحو 40 ألف برميل يوميًا من الخام والمكثفات و400 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ستضطر لغلقه إذا استمر إغلاق المطار.

«الوطنية للنفط» توضح ملابسات إغلاق مطار حقل الوفاء النفطي

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن حرس المنشآت النفطية أغلقوا أول أمس الثلاثاء، مطار حقل الوفاء، بهدف «ابتزاز شركة مليتة للنفط والغاز وحصول المغلقين على عقد تموين فاسد».

ودعت المؤسسة في بيانها إلى «إنهاء هذا الإغلاق فورًا وإعادة فتح المطار دون أي قيد أو شرط، مؤكدة أنها لا تتفاوض تحت الضغط، وستعمل فقط من أجل المصلحة الوطنية، وستسعى لمقاضاة كل العناصر الإجرامية، بموجب القوانين المحلية والدولية».