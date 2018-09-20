مؤسسة النفط تستأنف رحلات الطيران إلى حقل الوفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 سبتمبر 2018, 09:10 مساء
طائرة نفطية بحقل الوفاء (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز» عن عامل بحقل الوفاء النفطي، اليوم الخميس، أنّ المؤسسة الوطنية للنفط ستستأنف رحلات الطيران إلى الحقل السبت، بعد انتهاء احتجاج حرس المنشآت النفطية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت في وقت سابق إن الحرس أغلق المطار الصغير للحقل.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن الشركة المشغلة للحقل، الذي ينتج نحو 40 ألف برميل يوميًا من الخام والمكثفات و400 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ستضطر لغلقه إذا استمر إغلاق المطار.

«الوطنية للنفط» توضح ملابسات إغلاق مطار حقل الوفاء النفطي

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن حرس المنشآت النفطية أغلقوا أول أمس الثلاثاء، مطار حقل الوفاء، بهدف «ابتزاز شركة مليتة للنفط والغاز وحصول المغلقين على عقد تموين فاسد».

ودعت المؤسسة في بيانها إلى «إنهاء هذا الإغلاق فورًا وإعادة فتح المطار دون أي قيد أو شرط، مؤكدة أنها لا تتفاوض تحت الضغط، وستعمل فقط من أجل المصلحة الوطنية، وستسعى لمقاضاة كل العناصر الإجرامية، بموجب القوانين المحلية والدولية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفير الإيطالي يقرر عدم العودة إلى طرابلس.. و«لاستامبا»: جار البحث عن بديل
ليبيا
إحالة نتائج التحقيق بشأن هجوم براك الشاطئ إلى المدعي العسكري العام
ليبيا
أهلي بنغازي يرد على بيان الأهلي طرابلس بخصوص العرفي
رياضة محلية
الدولار يُواصل التراجع عقب قرار رسوم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
السراج يطلع نواب طرابلس على إجراءات تأمين العاصمة
ليبيا
مع إقرار رسم 183% .. كم يكون سعر الدولار؟
ليبيا
الأهلي طرابلس يكشف حقيقة علاقته بنجم «المشوار الطويل»
رياضة محلية
السراج والكبير يبحثان الخطوات التنفيذية لقرار رسم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
غسان سلامة: نعمل على مدار 24 ساعة لتجنب المعارك داخل العاصمة
ليبيا
«الليبية للاستثمار»: «جي بي مورجان» دفعت 6 ملايين دولار رشًى لتأمين صفقة سندات
ليبيا
تقرير بالصور: المدرسة المصرية.. تاريخ حافل مع الكرة الليبية
رياضة محلية
«خارجية النواب» تعرب عن استيائها من بيان وزراء الخارجية العرب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب رائحة البنزين داخل السيارة