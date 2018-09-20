الأمم المتحدة تعد دراسة عن التغييرات الديموغرافية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 سبتمبر 2018, 08:48 مساء
نائبة ممثل الأمين العام ماريا ريبيرو تلتقي عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار (البعثة الأممية)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن دراسة تجري الإعداد لها لتحديد معالم مدينة بنغازي، وتتضمن التغييرات الديموغرافية التي طرأت في المدينة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نائبة ممثل الأمين العام ماريا ريبيرو ووفد من الأمم المتحدة، اليوم الخميس، وعميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار؛ لمناقشة الاحتياجات الإنسانية للمدينة.

وأشارت البعثة الأممية في تدوينة على موقع «فيسبوك»، إلى أنّ اللقاء ناقش سبل توسيع خدمات الأمم المتحدة في الشرق، بالإضافة إلى المكتب الذي تنوي البعثة افتتاحه قريبًا في بنغازي.

المسماري: على كل النازحين من بنغازي والبيضاء ودرنة وأجدابيا التواصل مع لجان الصلح لتسجيل ممتلكاتهم

وأضافت البعثة أن نائبة ممثل الأمين العام «أطلعت عميد بنغازي على دراسة تعمل عليها الأمم المتحدة لتحديد معالم مدينة بنغازي، وتتضمن التغييرات الديموغرافية التي طرأت على المدينة بسبب النزوح القسري وآثار ذلك على القطاعين الاجتماعي والاقتصادي والأساليب التي ينتهجها السكان للتأقلم».

وكان الناطق باسم القيادة العامة للجيش العميد أحمد المسماري، وجه أمس الأربعاء، نداءً إلى النازحين من بنغازي للتواصل مع لجان الصلح من أجل تسجيل «ممتلكاتهم ولن يستطيع أحد نزعها منهم».

نائبة ممثل الأمين العام ماريا ريبيرو تلتقي عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار (البعثة الأممية)
نائبة ممثل الأمين العام ماريا ريبيرو تلتقي عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار (البعثة الأممية)
نائبة ممثل الأمين العام ماريا ريبيرو تلتقي عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار (البعثة الأممية)
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