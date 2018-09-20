«مركزي البيضاء» يُعلّق على قرار «رسوم النقد الأجنبي».. ويقدّم ثلاث نصائح

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 سبتمبر 2018, 08:02 مساء
المصرف المركزي في البيضاء (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المصرف المركزي في البيضاء، الخميس، موقفه من قرار المجلس الرئاسي بشأن تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، مقدمًا في الوقت نفسه ثلاث نصائح لتجنب أية مخاطر مستقبلية في سوق الصرف.

وثمّن المصرف في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل «فيسبوك»، «دور المجلس الرئاسي في إيجاد حل من خلال اقتراح وتنفيذ رسم على بيع النقد الأجنبي بعد أن تعثّر الحل القانوني السليم من خلال تعديل سعر الصرف، وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته».

الرئاسي: 183% قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي

ورحّب المصرف بـ«قرار المجلس الرئاسي بتعديل سعر الصرف من خلال الرسم على النقد الأجنبي بواقع 3.9 دينار لكل دولار أميركي». 

وقدّم المصرف ثلاث نصائح بشأن سعر الصرف، أولها «التأكيد على أنّ العبرة ليست في تغيير سعر الصرف، بقدر ما هي في إدارة هذا السعر بشكل منتظم وعملي من خلال التدخل المنتظم في السوق وتوفير الأموال اللازمة في الوقت المناسب، وتسهيل الإجراءات المنظمة لذلك، بحيث تكون سريعة وفاعلة».

ودعا المصرف المركزي في البيضاء إلى ضرورة «تجنب وجود سعرين للتعامل الرسمي (فيما عدا منحة أرباب الأسر)، وذلك منعًا لاستمرار السوق السوداء، وكبح جماح نموها، الذي سيكون جاهزًا للانطلاق والتضخم، إذا وسّع المركزي دائرة استخدام السعرين».

مع إقرار رسم 183% .. كم يكون سعر الدولار؟

كما طالب المصرف بضرورة «عدم تحفيز الطلب الكلي (زيادة الإنفاق العام)، للمحافظة على سعر الصرف من أجل خلق التوازن العام»، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة أن «تكون الإجراءات المصاحبة المتعلقة بالسياسات المالية (انكماشية)، لأن زيادة الطلب الكلي يترتب عليه زيادة في الطلب على النقد الأجنبي».

واختتم البيان بضرورة «توحيد المصرف المركزي حتى ينوء بمسؤولياته ويواجه الأزمات بمنهجية أكثر وضوحًا».

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وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الأربعاء، قرارًا يقضي بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، اعتبارًا من اليوم.

وأوضح قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم (1) لسنة 2018، أن النسبة تحدد وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي.

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