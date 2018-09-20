الإسعاف والطوارئ: 9 قتلى و13 جريحًا جراء اشتباكات طرابلس اليوم

جانب من اشتباكات في ضواحي العاصمة طرابلس (أرشيفية:بوابة الوسط)

أفاد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي بأن حصيلة اشتباكات طرابلس التي جرت اليوم الخميس، تصل إلى 9 قتلى من بينهم 4 مدنيين، وإصابة 13 آخرين.

وأشار في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أنّ هذه الحصيلة أولية وفقًا لما جرى نقله عبر جهاز الإسعاف والطوارئ، وسط غياب الإحصائيات التي نلقتها باقي الجهات.

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وتجددت الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في ضواحي العاصمة طرابلس، وسط تبادل الاتهامات بين ما يعرف بـ«قوات الأمن المركزي أبو سليم» وما يسمّى بـ«لواء الصمود» حول الطرف المسؤول عن خرق اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار، الذي وقّعت عليه الأطراف ذات العلاقة بمدينة الزاوية الأسبوع الماضي.

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وفي التاسع من سبتمبر الماضي، رعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس في الزاوية، والذي نصّ على «الامتناع عن اتخاذ أية إجراء قد يفضي إلى مواجهات مسلحة بما في ذلك جميع تحركات القوات أوإعادة تزويدها بالذخائر أو أية أعمال أخرى قد ينظر إليها على أنها مثيرة للتوتر»، و«ضمان احترام هذا الاتفاق من قبل جميع المجموعات المنضوية تحت إمرة الأطراف الموقعة عليه».