إيطاليا تنشر ثلاث فرق عسكرية شمال النيجر على الحدود مع ليبيا

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | الخميس 20 سبتمبر 2018, 07:11 مساء
جنود إيطاليون (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا عن بدء نشر قوات إيطالية في النيجر الواقعة بمنطقة الساحل، وذلك في إطار خطوة للمساهمة في احتواء تدفقات الهجرة نحو الشمال.

وقالت الوزيرة، اليوم الخميس، إن هدف القوات الإيطالية في النيجرهو«وقف الاتجار بالبشر ووضع حد لتهريب المهاجرين الذين يعبرون البلاد ثم التوجه إلى ليبيا ثمّ إلى شواطئنا»، مؤكدة أنه «بعد ثمانية أشهر من الجمود، أوقفنا مهمة السيطرة على تدفقات الهجرة».

النيجر تنفي وجود أيَّ اتفاق لنشر قوات إيطالية فوق أراضيها

وذكرت المصادر العسكرية في روما اليوم أنه جرى بالفعل نشر ثلاث فرق عسكرية في شمال النيجر على مشارف الحدود مع ليبيا، وأن العد الإجمالي للجنود الإيطاليين قد يصل إلى 400 عسكري.
يأتي هذا فيما اتهم مسئولون إيطاليون، فرنسا بالسعي لعرقلة انتشار قواتهم في النيجر.

وكانت إيطاليا أعلنت أواخر عام 2017، أنها تخطط لإرسال عناصر من الجيش للنيجر لمكافحة انعدام الأمن، إذ قال آنذاك باولو جنتيلونى رئيس الوزراء الإيطالى إن القرار جاء بعد طلب من الحكومة النيجرية، بيد أن الحكومة النيجرية تنفي استشارتها بشأن هذا الموضوع.

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