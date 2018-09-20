البعثة الأممية: على القوات التي يقودها صلاح بادي الالتزام بوقف فوري لجميع أعمال العنف في طرابلس

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تطالب في بيان مقتضب عبر حسابها بـ«تويتر» «جميع الفرقاء، لاسيما القوات التي يقودها صلاح بادي، الالتزام بوقف فوري لجميع أعمال العنف في طرابلس»، مشيرة إلى أن «استهداف المدنيين والمنشآت المدنية تعتبر من جرائم الحرب».