الاستيلاء على سيارة إسعاف أثناء مهمة إغاثة أسرة عالقة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 سبتمبر 2018, 06:36 مساء
الاستيلاء على سيارة إسعاف وهي في طريقها لإخراج إحدى العائلات العالقة بشارع الخلاطات

تعرضت سيارة إسعاف تابعة لإدارة شؤون الجرحى - طرابلس، التابعة لوزارة الصحة، لسطو مسلح والاستيلاء عليها صباح اليوم الخميس، وهي في طريقها لإخراج إحدى العائلات العالقة بشارع الخلاطات.
وذكرت صفحة إدارة شؤون الجرحى – طرابلس على موقع «فيسبوك» أنّ مسلحين أجبروا طاقم المسعفين على النزول من السيارة قبل الاستيلاء عليها.

واستنكرت إدارة شؤون الجرحى الواقعة، قائلة: «فنحن نقف على مسافة واحدة من الجميع ولا علاقة لنا بالتجاذبات السياسية»، مشددة على أنّ «إدارة شؤون الجرحى بكل كوادرها ليسوا طرفًا فى أي نزاع مسلح بل يتعلق دورهم بتقديم الخدمات الإنسانية للمصابين دون تمييز وبشكل محايد».

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وتجددت الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في ضواحي العاصمة طرابلس، وسط تبادل الاتهامات بين ما يعرف بـ«قوات الأمن المركزي أبو سليم» وما يسمّى بـ«لواء الصمود» حول الطرف المسؤول عن خرق اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار، الذي وقّعت عليه الأطراف ذات العلاقة بمدينة الزاوية الأسبوع الماضي.

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وفي التاسع من سبتمبر الماضي، رعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس في الزاوية، والذي نصّ على «الامتناع عن اتخاذ أية إجراء قد يفضي إلى مواجهات مسلحة بما في ذلك جميع تحركات القوات أوإعادة تزويدها بالذخائر أو أية أعمال أخرى قد ينظر إليها على أنها مثيرة للتوتر»، و«ضمان احترام هذا الاتفاق من قبل جميع المجموعات المنضوية تحت إمرة الأطراف الموقعة عليه».

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