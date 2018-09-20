رئيس المجلس الأعلى للدولة يرحب بقرار السراج

رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بقرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%.

ونشر المجلس على صفحته بموقع «فيسبوك» الأربعاء بيانًا مقتضبًا باسم رئيس المجلس الأعلى للدولة جاء فيه: «نرحب بقرار رئيس المجلس الرئاسي تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، ونثمّن خطواته نحو تطبيق ما جاء في الاجتماع».

وأضاف: «نتمنى أن تساهم هذه الخطوة في تخفيف الأزمة التي يعاني منها المواطن».

ولفت المشري إلى أن «هذا الإجراء هو ضمن حزمة من الإصلاحات التي يجب أن تُتخد تباعًا وأن يتم تنفيذها بالشكل الصحيح لضمان الوصول إلى المعالجة المنشودة للمختنقات المالية الحالية، تمهيدًا لتنمية اقتصادية حقيقة».

واعتمد المجلس الرئاسي، الأربعاء الماضي، برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

ونصت البنود التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، على منح رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي مهلة أسبوع لإصدار قرار بتحديد مقدار الرسم الذي يفرض على مبيعات النقد الأجنبي.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الخطوات التنفيذية لقرار السراج بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

وتطرق اللقاء، الذي جرى صباح اليوم بمقر المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس إلى الإجراءات الأخرى التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي وأعلن عنها رئيس المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي وتستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي وإجراءات معالجة الآثار المترتبة على تنفيذها، حسب الصفحة الرسمية للسراج.

وأصدر المجلس الرئاسي قرارًا، يوم الأربعاء بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، مشيرًا إلى أن النسبة تحدد وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.