الدولار يسترد 15 قرشًا من الدينار في السوق السوداء

أسعار العملات الأجنبية

عاودت سلة العملات الأجنبية الارتفاع من جديد في السوق السوداء أمام الدينار، بعدما فقدت 54 قرشًا أمس الأربعاء عقب قرار رئيس المجلس الرئاسي بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، حسب متعاملين بالسوق السوداء وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واسترد الدولار 15 قرشًا، حين سجل اليوم 5.85 دينار مقابل 5.70 دينار أمس، بينما سجل 1.37 في التعاملات الرسمية حسب مصرف ليبيا المركزي.

كما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إلى6.87 دينار، مقابل 6.66 دينار أمس، بينما سجل الجنيه الإسترليني 7.58 دينار، مقارنة بـ7.49 دينار الأربعاء.

الدولار يُواصل التراجع عقب قرار رسوم مبيعات النقد الأجنبي

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الأربعاء، قرارًا يقضي بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، اعتبارًا من اليوم.

وأوضح قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم (1) لسنة 2018، أن النسبة تحدد وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي.