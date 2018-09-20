معيتيق يبحث مع «وليامز» موقف الترتيبات الأمنية والإصلاح الاقتصادي

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يلتقي نائبة رئيس البعثة الأممية في ليبيا

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اليوم الخميس، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم «ستيفاني وليامز»، لبحث الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ «ستيفاني» جددت، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، دعم البعثة الأممية في ليبيا لبرنامج عمل الحكومة فيما يخص الترتيبات الأمنية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته حكومة الوفاق الوطني مؤخرًا.

من جانبه، أكد معيتيق أن مختلف الجهات الحكومية تعمل بالتنسيق فيما بينها لإقرار ترتيبات الحكومة لتنفيذ الخطط الأمنية، ولوضع برنامج الإصلاح الاقتصادي قيد التنفيذ.

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وبدأ المجلس الرئاسي إجراءات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي وردت في الاتفاق السياسي بالصخيرات، في إطار توحيد مؤسسات الدولة الأمنية للانتقال بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، بالتوازي مع إقرار حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.