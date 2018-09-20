البعثة الأممية: دعم لوجستي لتنفيذ وقف إطلاق النار في طرابلس

بعثة الأمم المتحدة تعقد اجتماعًا بين «المجتمع الدبلوماسي في ليبيا» ورئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعًا بين «المجتمع الدبلوماسي في ليبيا» ورئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار اللواء حسين عبد الله.

وأشارت البعثة الأممية في تدوينة على موقع «فيسبوك» ، إلى أنّ «الدبلوماسيين أعربوا عن استعدادهم لتسهيل عمل اللجنة عبر تقديم الدعم اللوجستي».

رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع المدعي العسكري العام

وأكد اللواء حسين علي، وفق البيان، أنّ تعزيز وقف إطلاق النار يعد الخطوة الأولى نحو «طرابلس آمنة لجميع الليبيين وخالية من الأسلحة والميليشيات».

وكانت البعثة الأممية دعت في وقت سابق جميع الأطراف المتقاتلة في منطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس إلى «وقف إطلاق النار فورًا».

وحمّلت البعثة، في بيان مساء اليوم الأربعاء، «قياداتها كامل المسؤولية عن أي أذى يقع على المدنيين العزل على يدهم أو على يد مجموعات تناصرهم».

بعثة الأمم المتحدة تعقد اجتماعًا بين «المجتمع الدبلوماسي في ليبيا» ورئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

بعثة الأمم المتحدة تعقد اجتماعًا بين «المجتمع الدبلوماسي في ليبيا» ورئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

بعثة الأمم المتحدة تعقد اجتماعًا بين «المجتمع الدبلوماسي في ليبيا» ورئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار