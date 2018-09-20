البعثة الأممية: دعم لوجستي لتنفيذ وقف إطلاق النار في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 سبتمبر 2018, 04:29 مساء
بعثة الأمم المتحدة تعقد اجتماعًا بين «المجتمع الدبلوماسي في ليبيا» ورئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعًا بين «المجتمع الدبلوماسي في ليبيا» ورئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار اللواء حسين عبد الله.

وأشارت البعثة الأممية في تدوينة على موقع «فيسبوك» ، إلى أنّ «الدبلوماسيين أعربوا عن استعدادهم لتسهيل عمل اللجنة عبر تقديم الدعم اللوجستي».

رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع المدعي العسكري العام

وأكد اللواء حسين علي، وفق البيان، أنّ تعزيز وقف إطلاق النار يعد الخطوة الأولى نحو «طرابلس آمنة لجميع الليبيين وخالية من الأسلحة والميليشيات».

وكانت البعثة الأممية دعت في وقت سابق جميع الأطراف المتقاتلة في منطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس إلى «وقف إطلاق النار فورًا».

وحمّلت البعثة، في بيان مساء اليوم الأربعاء، «قياداتها كامل المسؤولية عن أي أذى يقع على المدنيين العزل على يدهم أو على يد مجموعات تناصرهم».

بعثة الأمم المتحدة تعقد اجتماعًا بين «المجتمع الدبلوماسي في ليبيا» ورئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار
بعثة الأمم المتحدة تعقد اجتماعًا بين «المجتمع الدبلوماسي في ليبيا» ورئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار
بعثة الأمم المتحدة تعقد اجتماعًا بين «المجتمع الدبلوماسي في ليبيا» ورئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي بنغازي يرد على بيان الأهلي طرابلس بخصوص العرفي
رياضة محلية
الدولار يُواصل التراجع عقب قرار رسوم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
السراج يطلع نواب طرابلس على إجراءات تأمين العاصمة
ليبيا
مع إقرار رسم 183% .. كم يكون سعر الدولار؟
ليبيا
الأهلي طرابلس يكشف حقيقة علاقته بنجم «المشوار الطويل»
رياضة محلية
السراج والكبير يبحثان الخطوات التنفيذية لقرار رسم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
غسان سلامة: نعمل على مدار 24 ساعة لتجنب المعارك داخل العاصمة
ليبيا
«الليبية للاستثمار»: «جي بي مورجان» دفعت 6 ملايين دولار رشًى لتأمين صفقة سندات
ليبيا
تقرير بالصور: المدرسة المصرية.. تاريخ حافل مع الكرة الليبية
رياضة محلية
«خارجية النواب» تعرب عن استيائها من بيان وزراء الخارجية العرب
ليبيا
مالطا تضبط 11 طن «حشيش» قادمًا من سورية متجه إلى ليبيا
ليبيا
صحف عربية: من المسؤول عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب رائحة البنزين داخل السيارة