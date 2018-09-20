«أمن المرافق» تشرف على تنظيم ازدحام المواطنين خلال توزيع السيولة النقدية

سيارات تابعة لأمن المرافق أمام مصرف الادخار والاستثمار العقاري. (الإنترنت)

باشرت مصلحة أمن المرافق والمنشآت، اليوم الخميس، في تأمين المصارف، إلى جانب تنظيم ازدحام المواطنين والسيطرة الأمنية خلال توزيع السيولة النقدية.



يذكر أن مصلحة أمن المرافق والمنشآت أحد مكونات وزارة الداخلية، وتأسست بموجب القرار رقم (1186) لسنة 1990، لحماية المنشآت والمرافق ومنع الاعتداء عليها، والمحافظة على المال العام، وفق ما نشرته وزارة الداخلية على فيسبوك.



وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «مع مرور ربع قرن على تأسيس المصلحة لم تتوقف قط عن تنفيذ مهامها في حماية المنشآت، وأداء واجباتها تجاه المواطن في ربوع البلاد كافة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب».

