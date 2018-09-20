السفير الإيطالي يقرر عدم العودة إلى طرابلس.. و«لاستامبا»: جار البحث عن بديل

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | الخميس 20 سبتمبر 2018, 03:38 مساء
السفير الإيطالي في ليبيا، جوزيبى بيروني. (الوسط).

قال وزير الخارجية الإيطالي آنزو ميلانيزي، إن السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بيروني قرر بمحض إرادته عدم العودة إلى طرابلس، فيما قالت جريدة «لاستامبا» الإيطالية، إنه جارٍ البحث عن سفير جديد.

وأضاف ميلانيزي في كلمته أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، أن السفير لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، سيبقى في روما بسبب ما يثير حضوره في طرابلس من «سوء تفاهم».

وأوضح الوزير أن المؤتمر الدولي حول ليبيا التي تنظمه إيطاليا في النصف الأول من شهر نوفمبر سيعقد في صقلية.

وقالت صحيفة (لاستامبا) الصادرة اليوم إن إيطاليا ترى  أن عدم عودة سفيرها سببه دوافع أمنية، لكن المراقبين يرون أنه على خلاف مع فرنسا والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ومجلس النواب، وأنه جارٍ البحث عن سفير جديد.

وفي منتصف أغسطس الماضي غادر بيروني العاصمة الليبية.

وقال وزير الخارجية ملانيزي، إن «السفارة في طرابلس مفتوحة وتعمل، وإن صقلية التي تم اختيارها لتكون مكان انعقاد مؤتمر ليبيا، هي أرض تريد أن ترمز إلى يد ممدودة تشمل كل البحر الأبيض المتوسط».

وكان السفير الإيطالي جوزيبي بيروني، قلل من قيمة المظاهرات التي تخرج مطالبة بإجراء الانتخابات والمنددة بالتدخل الإيطالي في الشأن الليبي، قائلًا إن «عددهم لا يتجاوز العشرين أو الثلاثين شخصًا»، كما كرر بيروني موقف إيطاليا المعارض لإجراء الانتخابات التي نص عليها اتفاق باريس، إلى حين توفر ظروف ملائمة تتضمن بناء الإطار القانوني والمؤسساتي والدستوري قبل إجرائها.

وبالتزامن، أثارت تصريحات السفير الإيطالي، موجة استنكار واسعة بين البرلمانيين الليبيين والأوساط السياسية والاجتماعية بالبلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي بنغازي يرد على بيان الأهلي طرابلس بخصوص العرفي
رياضة محلية
الدولار يُواصل التراجع عقب قرار رسوم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
السراج يطلع نواب طرابلس على إجراءات تأمين العاصمة
ليبيا
مع إقرار رسم 183% .. كم يكون سعر الدولار؟
ليبيا
الأهلي طرابلس يكشف حقيقة علاقته بنجم «المشوار الطويل»
رياضة محلية
السراج والكبير يبحثان الخطوات التنفيذية لقرار رسم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
غسان سلامة: نعمل على مدار 24 ساعة لتجنب المعارك داخل العاصمة
ليبيا
«الليبية للاستثمار»: «جي بي مورجان» دفعت 6 ملايين دولار رشًى لتأمين صفقة سندات
ليبيا
تقرير بالصور: المدرسة المصرية.. تاريخ حافل مع الكرة الليبية
رياضة محلية
«خارجية النواب» تعرب عن استيائها من بيان وزراء الخارجية العرب
ليبيا
مالطا تضبط 11 طن «حشيش» قادمًا من سورية متجه إلى ليبيا
ليبيا
صحف عربية: من المسؤول عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب رائحة البنزين داخل السيارة