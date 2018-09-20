رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع المدعي العسكري العام

رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع المدعي العسكري العام. (صورة من الرئاسي)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الخميس، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع المدعي العسكري العام المستشار فتحي عبدالسلام سعد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إن الاجتماع تناول آخر ما توصلت إليه التحقيقات حول الاعتداء على قاعدة براك الشاطئ في شهر مايو 2017، حيث سبق وأن أحيل الملف إلى المدعي العام لاستكمال التحقيقات، إضافة للتحقيق في واقعة سقوط الطائرة العمودية في منطقة الماية خلال شهر أكتوبر 2015، إلى جانب ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة حول إجراءات ومصروفات وزارة الدفاع خلال الأعوام الماضية.