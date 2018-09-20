بالصور.. سقوط قذيفة على منزل بعين زارة.. واستمرار سماع أصوات التفجيرات في المنطقة

سقوط قذيفة على منزل بعين زارة. (الإنترنت)

سقطت قذيفة، اليوم الخميس، على منزل بعين زارة في العاصمة طرابلس، مما أدى إلى تضرر الدور الثاني للمنزل بالكامل.

وأفاد شهود عيان، باستمرار سماع أصوات التفجيرات في المنطقة، مشيرين إلى أنهم يعيشون لحظات رعب، مما أدى إلى نزوح عدد كبير من العائلات.

سقوط قذيفة على منزل بعين زارة. (الإنترنت)