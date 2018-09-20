أطباء وفنيو مستشفى ابن سينا بسرت ينظمون اعتصامًا مفتوحًا

مستشفى «ابن سينا» بسرت. (أرشيفية: الإنترنت).

نظم عدد من الأطباء العاملين بمستشفى ابن سينا التعليمي، بسرت اعتصامًا مفتوحًا وإضرابًا عن العمل بساحة المستشفى اليوم الخميس.

وقال أحد الأطباء في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الاعتصام الذي نظمه أطباء وفنيو المستشفى تعاقدت معهم إدارة المستشفى العام الماضي، لم تصرف مرتباتهم الشهرية حتى الآن.

وأضاف أن «الاعتصام متواصل حتى تنفذ وزارة الصحة بحكومة الوفاق وعودها بتسديد التزماتها المالية، وتدفع مرتباتهم الشهرية».

من جهته أكد مدير عام المستشفى، الدكتور محمد السريتي، أن المشكلة هي تأخر وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني في إحالة التفويض المالي لمرتبات العاملين بالمستشفى.

وأضاف أن إدارة المستشفى استكملت الإجراءات الإدارية والمالية كافة، وأن الموضوع حاليًا لدى وزارة الصحة بطرابلس.

يذكر أن عددًا من الأطباء الاستشاريين والإخصائيين الذين تم التعاقد معهم بالمستشفى منذ ما يزيد على عشر سنوات للعمل بمختلف الأقسام، فضلوا العمل بالمصحات الخاصة في مصراتة، بسبب الظروف الحالية.