«تعليم الوفاق»: طلبة أبو سليم بطرابلس يؤدون امتحانات الإعدادية رغم القصف

طلبة منطقة أبوسليم يؤدون امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية. (صورة من تعليم الوفاق)

قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، اليوم الخميس إن طلبة منطقة أبوسليم أدوا امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، رغم القصف الذي يتعرض له جنوب العاصمة طرابلس.

وأضاف جمعة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، أنه تفقد مواقع الامتحانات وزار لجنة مدرسة مشروع الهضبة الزراعي، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعي.

وتشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس توترًا أمنيًا بين مجموعات مسلحة منذ أواخر أغسطس الماضي، تطورت مطلع الشهر الجاري إلى اشتباكات عنيفة خلّفت عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية فادحة.

طلبة منطقة أبوسليم يؤدون امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية. (صورة من تعليم الوفاق)