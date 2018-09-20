«الوطنية للنفط» توضح ملابسات إغلاق مطار حقل الوفاء النفطي

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن حرس المنشآت النفطية أغلقوا أول أمس الثلاثاء، مطار حقل الوفاء، بهدف «ابتزاز شركة مليتة للنفط والغاز وحصول المغلقين على عقد تموين فاسد».

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، بإنهاء هذا الإغلاق فورًا وإعادة فتح المطار دون أي قيد أو شرط، مؤكدة أنها لا تتفاوض تحت الضغط، وستعمل فقط من أجل المصلحة الوطنية، وستسعى لمقاضاة كل العناصر الإجرامية، بموجب القوانين المحلية والدولية.

وأشارت «مؤسسة النفط»، إلى أنه حال استمرار إغلاق المطار ستقوم الشركة بوقف جميع العمليات في الحقل وإجلاء جميع العاملين بدايةً من بعد ظهر أمس الأربعاء 19 سبتمبر لأسباب لوجستية، مما سيؤدي إلى تعليق إمدادات الغاز من حقل الوفاء إلى محطة الرويس لتوليد الكهرباء.

ولم توضح المؤسسة في بيانها الصادر اليوم، ما إذا كانت أخلت العاملين في الحقل كما قالت في بيانها أم لا.

وتابع البيان، أن «عملية غلق المطار يقودها خالد وعبدالحميد الوكواك وعدد من حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي»، محذرة من أن وقف العمليات سيؤثر سلبًا على المواطنين في منطقة الجبل الغربي بشكل كبير، وسيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عنهم.

ودانت «مؤسسة النفط»، هذا العمل «الإجرامي وغير المسؤول الذي سينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي وعلى قوت المواطن الليبي»، يأتي ذلك بعد أيام فقط من إصدار تقرير فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ليبيا، والذي ينصّ على أن أعمال ومصالح الجماعات المسلحة تتعارض تمامًا مع مصالح السكان المحليين وتؤثر على سير العمليات في قطاع النفط.

ويتم تشغيل حقل الوفاء النفطي من قبل شركة مليتة للنفط والغاز، وهو ينتج ما يقارب من 40 ألف برميل في اليوم من النفط الخام والمكثفات وغاز الطهي و 400 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المخصص بالكامل لمحطات الكهرباء.