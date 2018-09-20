الكهرباء: استبدال محولات معطوبة في وادي الربيع بطرابلس

فنيو شركة الكهرباء يجرون عمليات الصيانة. (صورة من شركة الكهرباء بفيسبوك)

باشرت دائرة توزيع كهرباء قصر بن غشير، إجراء أعمال صيانة واستبدال محولات معطوبة بسبب الاشتباكات في منطقة وادي الربيع.

وقالت «العامة للكهرباء»، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن الجهود المبذولة من قبل الفنيين الذين يعملون في ظروف صعبة للغاية نتيجة الاشتباكات، تأتي لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قالت إنها تواجه خلال هذه الفترة، العديد من المشاكل التي ترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي ومعاناة المواطن من هذه المشكلة التي لازمت وجودها في العديد من المناطق والقرى الليبية.

وأضافت «العامة للكهرباء»، أن انقطاع الكهرباء يمتد ساعات طويلة تصل إلى 8 ساعات فأكثر، بسبب ما يشهده جنوب طرابلس من اشتباكات ما تكاد تنتهي حتى تعود، حيث أدت تلك الاشتباكات إلى قطع العديد من دوائر نقل الطاقة الرئيسية والمتوسطة وشبكة التوزيع.

وتشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس توترًا أمنيًا بين مجموعات مسلحة منذ أواخر أغسطس الماضي، تطورت مطلع الشهر الجاري إلى اشتباكات عنيفة خلّفت عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية فادحة.

فنيو شركة الكهرباء يجرون عمليات الصيانة. (صورة من شركة الكهرباء بفيسبوك)

فنيو شركة الكهرباء يجرون عمليات الصيانة. (صورة من شركة الكهرباء بفيسبوك)