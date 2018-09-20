السفير الألماني: بدء الإصلاحات الاقتصادية خطوة مشجعة تحتاج إلى المزيد

السفير الألماني في ليبيا أوليفر اوفكزا. (حساب السفير على تويتر)

قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوكزا، إن بدء الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا خطوة مشجعة، لكنها تحتاج إلى المزيد.

وأضاف السفير الألماني، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «الشفافية والاستدامة النقدية والسياسة المالية عوامل مهمة للتعاون الاقتصادي بين ليبيا وألمانيا».

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الأربعاء قرارًا يقضي بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%.

وأوضح قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم (1) لسنة 2018 أن النسبة تحدد وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي.

واعتمد المجلس الرئاسي، الأسبوع الماضي، برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

ونصت البنود التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية على منح رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي مهلة أسبوعًا لإصدار قرار بتحديد مقدار الرسم الذي يفرض على مبيعات النقد الأجنبي.