تعرض السفير السوداني بليبيا للضرب على يد بعض اللصوص

السفارة التركية في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

قال السفير التركي في ليبيا أحمد دوغان إن السفير السوداني عثمان الفكي «تعرض للضرب على يد السراق المستغلين الفراغ الأمني نتيجة اشتباكات طرابلس».

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وقالت السفارة التركية في ليبيا، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن دوغان زار السفير السوداني، حيث عبر عن تمنياته له بالشفاء.

وتشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس توترًا أمنيًا بين مجموعات مسلحة منذ أواخر أغسطس الماضي، تطورت مطلع الشهر الجاري إلى اشتباكات عنيفة خلّفت عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية فادحة.

