تعرض السفير السوداني بليبيا للضرب على يد بعض اللصوص

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 سبتمبر 2018, 09:37 صباحا
السفارة التركية في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

قال السفير التركي في ليبيا أحمد دوغان إن السفير السوداني عثمان الفكي «تعرض للضرب على يد السراق المستغلين الفراغ الأمني نتيجة اشتباكات طرابلس».

اقرأ أيضًا: عودة الاشتباكات في طرابلس وسط تبادل الاتهامات بخرق «اتفاق الزاوية»

وقالت السفارة التركية في ليبيا، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن دوغان زار السفير السوداني، حيث عبر عن تمنياته له بالشفاء.

وتشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس توترًا أمنيًا بين مجموعات مسلحة منذ أواخر أغسطس الماضي، تطورت مطلع الشهر الجاري إلى اشتباكات عنيفة خلّفت عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية فادحة.
 

قام السفير دوغان، بزيارة السفير السوداني عثمان الفكى الذي تعرض للضرب على يد السراق المستغلين الفراغ الأمني نتيجة اشتباكات طرابلس، حيث عبر عن تمنياته له بالشفاء وحمده لله على سلامته. pic.twitter.com/z3t51hU2VQ

— TurkishEmbassyLibya (@TrablusBe) September 20, 2018

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي بنغازي يرد على بيان الأهلي طرابلس بخصوص العرفي
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يكشف حقيقة علاقته بنجم «المشوار الطويل»
رياضة محلية
السراج والكبير يبحثان الخطوات التنفيذية لقرار رسم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
غسان سلامة: نعمل على مدار 24 ساعة لتجنب المعارك داخل العاصمة
ليبيا
«الليبية للاستثمار»: «جي بي مورجان» دفعت 6 ملايين دولار رشًى لتأمين صفقة سندات
ليبيا
تقرير بالصور: المدرسة المصرية.. تاريخ حافل مع الكرة الليبية
رياضة محلية
«خارجية النواب» تعرب عن استيائها من بيان وزراء الخارجية العرب
ليبيا
مالطا تضبط 11 طن «حشيش» قادمًا من سورية متجه إلى ليبيا
ليبيا
صحف عربية: من المسؤول عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس؟
ليبيا
على رأسهم الثني.. مؤسسة النفط بطرابلس تُطالب الأمم المتحدة بإضافة 48 اسمًا ...
ليبيا
ميسي يفتتح «صراع الأبطال» بـ«هاتريك» في أيندهوفن
رياضة عالمية
الجماهير التونسية تسجل موقفها من أحمد الزوي في يوم اعتزاله
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب رائحة البنزين داخل السيارة