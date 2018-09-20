شاب يحاول شنق نفسه على كوبري باب تاجوراء بطرابلس

شاب يحاول شنق نفسه على كوبري باب تاجوراء بطرابلس. (الإنترنت)

حاول شاب شنق نفسه، أمس الأربعاء، على كوبري باب تاجوراء طرابلس، إلا أن بعض الأهالي المتواجدين في المكان تمكنوا من إنقاذه.

وبحسب الصور التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الشاب علق نفسه في حبل نصبه على الكوبري، إلا أن الأهالي استخدموا إحدى السيارات من تحت الكوبري وقاموا بإنقاذه.

وسبق للدكتورة فوزية حسين قناوي متخصصة في علم الاجتماع أن حذرت، في حديثها مع «بوابة الوسط» من الظاهرة، وقالت إنها تستدعي إعلان «ناقوس الخطر»، مضيفة: «أخشى من العدوى الاجتماعية للظاهرة في ظل غياب المراكز البحثية والدراسية، وعدم اكتراثها بحجم المشكلة، فهل الأسر تنتظر أن ينتحر أبناؤها حتى تستفيق؟!».

وأوضحت أن هناك دوافع بشكل عام تدفع المراهقين خاصة إلى الانتحار؛ كالمشاكل الوراثية والاكتئاب إلى جانب المسكوت عنه «لأننا مجتمع منغلق والأسر لا تحتوي أبناءها، كما يحدث مع الأطفال الذين يتعرضون لاعتداءات جنسية لا يستطيعون البوح بها لآبائهم».

كما حصدت ظاهرة الانتحار في مدينة البيضاء أكثر من 40 حالة بين متوفى وناجٍ، وعلى الرغم من تشكيل لجان عدة للبحث في الظاهرة، إلا أنها حتى الآن لم تظهر ما توصلت إليه خلال عملها.

شاب يحاول شنق نفسه على كوبري باب تاجوراء بطرابلس. (الإنترنت)