سطو مسلح عند نقطة استيقاف وهمية على طريق أبوقرين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 10:09 مساء
مسلح يحمل رشاش ألي. (أرشيفية: الإنترنت)

تعرض سائق شاحنة، أمس الثلاثاء، لسطو مسلح من قبل ملثمين قاموا بنصب نقطة استيقاف على طريق أبوقرين - زمزم، وسرقوا جميع أمواله ومتعلقاته.

وأكد مصدر أمني بمركز أبوقرين التابع لمديرية أمن مصراتة أن السائق قدم بلاغاً بتعرضة لعملية سرقة بالإكراه من قبل ملثمين مسلحين قاموا بسرقة عشرين ألف دينار وجهازي هاتف محمول من سيارته المحملة بالبضائع، بعد أن تعقبوه لدى خروجة من بوابة السدادة الواقعة غرب سرت وهو فى طريقة إلى الجنوب ناحية أبوقرين زمزم.

وتشهد المنطقة حالات سطو متكررة بسبب الفراغ الأمني، حيث تعرض مواطن من منطقة زمزم، الأحد الماضي، لسطو على سيارة من قبل مسلحين قاموا بسرقتها وتركوها على الطريق الرئيسي.
 

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