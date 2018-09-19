المشري يلتقي سفراء أربع دول وممثلًا للبنك الدولي في تونس

لقاء المشري مع السفير البريطاني فرانك بيكر في تونس. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أمس الثلاثاء، في العاصمة التونسية، كلًا من السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكير، والسفيرة الهولندية ماريون كابيني، والسفيرة الكندية آشلي آدمز، والقائم بأعمال السفارة الصينية وانج كمين، وممثل البنك الدولي ميكل شفر.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن لقاءات المشري مع الدبلوماسيين الأربعة وممثل البنك الدولي خُصصت «لبحث تطورات الوضع الأمني في ليبيا وآخر التطورات السياسية، بالإضافة إلى ملف الإصلاحات الاقتصادية».

وحضر اللقاءات النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب.