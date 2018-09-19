بعد انقطاع طويل..مستشفى ابن سينا بسرت يتسلم محاليل طبية ومستلزمات

مستشفى بن سينا بسرت. (أرشيفية: الوسط)

وصلت شحنة من المحاليل والمستلزمات الطبية وأدوية إلى مخازن الإمداد بمستشفى ابن سينا التعليمى في سرت مقدمة من جهاز الإمداد الطبى فرع الوسطى بمصراتة.

وقالت مصادر بإدارة الخدمات الطبية بالمستشفى لـ«بوابة الوسط» إن الشحنة تضم محاليل طبية خاصة بمرضى أقسام الكلى والجراحة والنساء، إضافة إلى مستلزمات طبية واحتياجات لغرفة العمليات الطارئة والخاصة بالعمليات الجراحية.

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ويعاني المستشفى من نقص الأدوية ومستلزمات الإسعافات الأولية اللازمة للعمليات الجراحية منذ أكثر من عام نتيجة لعدم توفير السيولة النقدية للمستشفى من قبل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.