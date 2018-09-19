بعد انقطاع طويل..مستشفى ابن سينا بسرت يتسلم محاليل طبية ومستلزمات

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 09:44 مساء
مستشفى بن سينا بسرت. (أرشيفية: الوسط)

وصلت شحنة من المحاليل والمستلزمات الطبية وأدوية إلى مخازن الإمداد بمستشفى ابن سينا التعليمى في سرت مقدمة من جهاز الإمداد الطبى فرع الوسطى بمصراتة.

وقالت مصادر بإدارة الخدمات الطبية بالمستشفى لـ«بوابة الوسط» إن الشحنة تضم محاليل طبية خاصة بمرضى أقسام الكلى والجراحة والنساء، إضافة إلى مستلزمات طبية واحتياجات لغرفة العمليات الطارئة والخاصة بالعمليات الجراحية.

بلدي سرت يبحث أسباب توقف صيانة قسم العناية بمستشفى ابن سينا

ويعاني المستشفى من نقص الأدوية ومستلزمات الإسعافات الأولية اللازمة للعمليات الجراحية منذ أكثر من عام نتيجة لعدم توفير السيولة النقدية للمستشفى من قبل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي بنغازي يرد على بيان الأهلي طرابلس بخصوص العرفي
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يكشف حقيقة علاقته بنجم «المشوار الطويل»
رياضة محلية
السراج والكبير يبحثان الخطوات التنفيذية لقرار رسم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
غسان سلامة: نعمل على مدار 24 ساعة لتجنب المعارك داخل العاصمة
ليبيا
«الليبية للاستثمار»: «جي بي مورجان» دفعت 6 ملايين دولار رشًى لتأمين صفقة سندات
ليبيا
تقرير بالصور: المدرسة المصرية.. تاريخ حافل مع الكرة الليبية
رياضة محلية
«خارجية النواب» تعرب عن استيائها من بيان وزراء الخارجية العرب
ليبيا
مالطا تضبط 11 طن «حشيش» قادمًا من سورية متجه إلى ليبيا
ليبيا
صحف عربية: من المسؤول عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس؟
ليبيا
على رأسهم الثني.. مؤسسة النفط بطرابلس تُطالب الأمم المتحدة بإضافة 48 اسمًا ...
ليبيا
ميسي يفتتح «صراع الأبطال» بـ«هاتريك» في أيندهوفن
رياضة عالمية
الجماهير التونسية تسجل موقفها من أحمد الزوي في يوم اعتزاله
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة للوقاية من أمراض الكبد