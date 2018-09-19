الدولار يُواصل التراجع عقب قرار رسوم مبيعات النقد الأجنبي

تراجع جماعي لسلة العملات الأجنبية اليوم الأربعاء بالسوق السوداء

واصلت العملة الأميركية خسارتها في السوق السوداء، عقب قرار رئيس المجلس الرئاسي بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، إذ فقد الدولار 38 قرشًا أمام الدينار دفعة واحدة، مقارنة بأسعار منتصف اليوم، حسب متعاملين بالسوق السوداء وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.70 دينار، مقابل 6.08 دينار في تعاملات منتصف اليوم، بفارق 38 قرشًا، ليصل فارق السعر منذ أمس 54 قرشًا، حيث سجل الدولار أمس الثلاثاء 6.24 دينار، بينما سجل 1.37 دينار في التعاملات الرسمية حسب مصرف ليبيا المركزي.

مع إقرار رسم 183% .. كم يكون سعر الدولار؟

وتراجع الجنيه الإسترليني في تعاملات نهاية اليوم 7.49 دينار، مقارنة بـ8.20 دينار الثلاثاء، وسجل سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 6.66 دينار، مقابل 7.29 دينار خلال الفترة نفسها.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج في وقت سابق اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، اعتبارًا من اليوم.

وأوضح قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم (1) لسنة 2018، أن النسبة تحدد وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي.