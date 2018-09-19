وقفة احتجاجية في بني وليد للتنديد بحرق مقر اللجنة الفرعية للانتخابات البلدية

الوقفة المنددة بإحراق مقر اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد. (بوابة الوسط)

نظم أهالى وأعضاء هيئة التدريس وعدد من العاملين بكلية التقنية الإلكترونية ببني وليد، وقفة احتجاجية بمبنى الكلية، مساء اليوم الأربعاء، للتنديد واستنكار حرق مقر اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد مساء أمس الثلاثاء.

وطالب المشاركون في بيان أصدروه خلال الوقفة، الجهات المسؤولة والأمنية في بني وليد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الخارجين عن القانون، الذين قاموا أمس بعلميات تخريب وحرق مبنى اللجنة الفرعية للانتخابات.

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وأشاد المشاركون في الوقفة بنجاح العملية الانتخابية التى شهدتها مدينة بني وليد باختيار أول مجلس بلدي منتخب مباشرة من أهالي المدينة.

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يشار إلى أن مقر اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، تعرض مساء أمس السبت للحرق من قبل أشخاص رافضين للنتيجة المبدئية لانتخابات المجلس البلدي التى أعلنتها اللجنة الفرعية ظهر أمس.