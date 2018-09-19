مقتل شاب من بني وليد جراء تجدد الاشتباكات بطريق المطار في طرابلس

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 09:03 مساء
الشاب عون الله جمعة الشبو من بني وليد الذي قتل جراء تجدد الاشتباكات في طرابلس. (الإنترنت)

قالت مصادر محلية من بني وليد، إن شابًا من المدينة قتل جراء تجدد الاشتباكات بين مجموعات مسلحة على طريق المطار في العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، .

وأضاف أحد أقارب القتيل لـ«بوابة الوسط» إن الشاب «عون الله جمعة الشبو» من سكان بني وليد ويبلغ من العمر (19 عاما) كان في زيارة إلى أقاربه بمدينة طرابلس، وأصيب برصاصة طائشة جراء تجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة بمحيط طريق المطار.

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وكانت مصادر محلية أفادت «بوابة الوسط» بأنهم سمعوا أصوات قذائف وانفجارات عصر اليوم في محيط طريق المطار بالعاصمة طرابلس.

وتشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس توترًا أمنيًا بين مجموعات مسلحة منذ أواخر أغسطس الماضي، تطورت مطلع الشهر الجاري إلى اشتباكات عنيفة خلّفت عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية فادحة.

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