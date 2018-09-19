إصابة خزان وقود بمستودع طريق المطار إثــر تجدد الاشتباكات جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 08:55 مساء
خزان الوقود الذي أصيب جراء تجدد الاشتباكات بطريق المطار في طرابلس. (شركة البريقة)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، مساء اليوم الأربعاء، إصابة خزان وقود بمستودع طريق المطار جراء تجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة مساء أمس الثلاثاء، لكنها أكدت أنه «لم تحدث أية إصابات أو يحدث أي اشتعال أو حريق».

وقالت الشركة في بيان «في الوقت الذي استمرت فيه الاشتباكات المسلحة بالقرب من مستودع طريق المطار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط بين الأطراف المتصارعة ليلة البارحة، ونظرًا لكثافة النيران أصيب يوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 الخزان (101) المخصص لوقود  كيروسين الطيران من الناحية الغربية، وتسببت الإصابة في فتحة قطرها حوالي (30) سم وبارتفاع حوالي (3) أمتار عن مستوى الأرض، وبفضل الله لم تحدث أية أصابات أو يحدث أي اشتعال أو حريق».

وجددت شركة البريقة في البيان، تأكيدها على أن «استمرار الاقتتال بين الأطراف المتناحرة سيؤدي إلى تدمير منشآت مستودع الشركة من خزانات ومرافق أخرى»، و«سيترتب عنه شبه شلل للشركة في تنفيذ مسئوولياتها المنوطة بها من إيصال وقود الطيران للمطارات وباقي المحروقات للمحطات والمواطنين في كافة المناطق».

كما جددت الشركة «نداءها إلى الجهات المسؤولة بالدولة والأطراف المتصارعة إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن للحفاظ على أرواح الناس وعلى المنشآت والمرافق الموجودة بالمستودع لكي تتمكن الشركة من القيام بكل واجباتها والتخفيف من المعاناة التي يعيشها الشعب الليبي».

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