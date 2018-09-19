الحرس البلدي يضبط مخالفات خلال جولة تفتيشية على سوق الخضار واللحوم بسبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 08:29 مساء

أعلن قسم الدوريات والتحري بفرع جهاز الحرس البلدي في سبها، اليوم الأربعاء، ضبط مخالفات خلال جولة تفتيشية في سوق الخضار واللحوم بمنطقة المنشية بالمدينة.

وقال مصدر من قسم الدوريات بجهاز الحرس البلدي في سبها لـ«بوابة الوسط» إن المخالفات التي جرى رصدها خلال الجولة تتمثل في عدم النظافة  ببعض المحال التجارية وعدم استخراج بطاقات صحية لبعض العاملين.

يشار إلى أن مدينة سبها تشهد حملات تفتيش من قبل جهاز الحرس البلدي على محال بيع المواد الغدائية والمخابز والمطاعم، وأتلف أكثر من مرة كميات من الأدوية والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

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