إخراج 10 عائلات عالقة من إحدى البنايات بشارع الخلاطات في طرابلس

أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، اليوم الأربعاء، إخراج 10 عائلات كانت عالقة في إحدى البنايات بشارع الخلاطات جنوب العاصمة طرابلس، الذي يشهد توترًا أمنيًا بين مجموعات مسلحة.

وقال علي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن جهاز الإسعاف والطوارئ تمكن من فتح ممر آمن للعائلات بعد تلقيه مساء أمس الثلاثاء نداء استغاثة من تلــك العائلات، مشيرًا إلى أن العائلات لم يصب أي من أفرادها بسوء.

وأوضح علي، أنه يجري التجهيز لانطلاق فريق العمل المشترك للإغاثة والانتشال والتدخل السريع بين جهاز الإسعاف السريع وجمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس، للتدخل لمساعدة المدنيين.

يشار إلى أن اشتباكات متقطعة تجددت في الضواحي الجنوبية للعاصمة صباح أمس الثلاثاء، بين مجموعات مسلحة أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، رغم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية البعثة الأممية.