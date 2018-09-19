عميد بلدية سرت يناقش المشروعات المنتظرة مع منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 07:21 مساء
عميد سرت خلال لقاء مع مدير برنامج الإنمائي. (الوسط)

ناقش عميد بلدية سرت مختار خليفة المعداني مع منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسرت القذافي البطي المشروعات المقرر تنفيدها بمختلف المواقع بالمدينة.

وتضمن النقاش مشروعات صيانة الوحدة الصحية الرباط ومدرسة الظهير للتعليم الأساسى ومركز الرعاية الصحية الأولية والوحدة الصحية الظهير بضواحي سرت بعد أن أسندت مهمة صيانتها الشاملة إلى مجموعة شركات مقاولات.

وقال الناطق الرسمى بالمجلس البلدي سرت لـ«بوابة الوسط» إن اللقاء تطرق إلى إمكانية توفير بعض المعدات الطبية للمجمّع المركزي الصحي بسرت، وكذلك تجهيز مركز العلاج الطبيعي بالمعدات اللازمة لتشغيله.

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