جهاز الإسعاف والطواري ينقذ 10 عائلات عالقة بمنطقة اشتباكات بطرابلس

الناطق باسم جهاز الإسعاف والطواري أسامة علي يؤكد لـ«بوابة الوسط» إنقاذ 10 عائلات كانت عالقة ببناية بشارع الخلاطات من الخروج بعد استجابة لنداء جهاز الإسعاف والطوارئ بفتح ممر لهم، مشيراً إلى عدم وجود إصابات بينهم.