إطلاق 40 موقوفًا لدى الأمن المركزي أبوسليم في طرابلس

أكد مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إطلاق سراح «40 موقوفًا لدى الأمن المركزي أبوسليم» في طرابلس، بناءً على «أمر من النائب العام» موضحًا أن المُفرج عنهم «من أصحاب القضايا الخفيفة» وفق قوله.

وكان المجلس الرئاسي قرر الأحد، إخلاء سبيل كافة الموقوفين والمحتجزين والسجناء في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى الذين لم تُـتخذ بحقهم أية إجراءات باستثناء خمس فئات هم المتهمون بالإرهاب وجرائم القتل والسطو المسلح والحرابة وجلب المخدرات والاتجار بها، وفق قراره رقم (1304) لسنة 2018.

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كما شكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لجنة تقصٍ لأوضاع الموقوفين في سجن قاعدة معيتيقة الجوية شرق طرابلس، للتثبت من مدى توافق إجراءات توقيفهم وحبسهم للتشريعات الجنائية النافذة، وألزم اللجنة بأن تنهي أعمالها خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ صدور القرار في 16 سبتمبر الجاري، ورفع تقريرها إلى رئيس المجلس الرئاسي.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة نقل شهادة عن محتجزين سابقين قالوا إنهم «تعرضوا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء احتجازهم في سجن معيتيقة بين عامي 2015 و2018»، مشيرين إلى وجود «فترات حبس انفرادي طويلة، ووفيات في السجن بسبب التعذيب والحرمان من الوصول إلى الرعاية الطبية».