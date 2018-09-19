عصابة تتفاجأ برضيع داخل سيارة بعد سرقتها بطريق سوق الخميس

منطقة سوق الخميس. (أرشيفية: الوسط)

في واقعة غريبة، سرق أفراد عصابة سيارة لأسرة نازحة من أمام سوق للمواد الغدائية على طريق سوق الخميس تصادف وجود طفل رضيع بداخلها، فقام أفراد العصابة بتركه بجانب الطريق وفروا بالسيارة المسروقة.

وقال مصدر بمجلس قبائل سرت إن أحداث الواقعة تعود عندما «توقف سائق السيارة وعائلته أمام سوق للمواد الغدائية بطريق سوق الخميس لدقائق لاقتناء حاجاتهم من السوق، و تركوا طفلًا رضيعًا بالسيارة التى تركوها تعمل للإبقاء على تشغيل المكيف الهوائي بسبب حرارة الجو، إلا أنهم تفأجأوا بسرقة السيارة وطفلهما الرضيع عند خروجهما من السوق».

وأضاف المصدر أن أحد المواطنين عثر على الطفل الرضيع وقد تركته العصابة بجانب طريق سوق الخميس-امسيحل، وعلى الفور نقل الطفل إلى مستشفى السبيعة، وقام المواطن بإبلاغ الجهة الأمنية بالعثورعلى الطفل الرضيع. وبعد يوم من البحث من قبل أسرة الرضيع توصلوا إلى معلومات مفادها أن الطفل بالمستشفى وتم نقله إليها بعد أن عثر عليه بالطريق.