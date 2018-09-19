القبض على عصابة سودانية مسلحة تمتهن التهريب جنوب غرب الكفرة

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 06:12 مساء
أفراد العصابة السوادنية بعد القبض عليهم جنوب غرب الكفرة. (الإنترنت)

أعلن الناطق باسم منطقة الكفرة العسكرية جنوب شرق البلاد، مفتاح بوزيد، اليوم الأربعاء، عن ضبط عصابة مسلحة يحمل أفرادها الجنسية السودانية داخل الأراضي الليبية جنوب غرب مدينة الكفرة.

وأوضح بوزيد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن دورية تابعة لمنطقة الكفرة العسكرية تمكنت يوم أمس الثلاثاء، من القبض على عناصر العصابة السودانية المسلحة التي كانت تقوم بعمليات تهريب بقوة السلاح قرب منطقة القارة الحمراء جنوب غرب مدينة الكفرة.

وأضاف أن العصابة مكونة من 8 أشخاص سودانيين كان برفقتهم شاحنه صحراوية محملة بالمواد الغذائية وآليات أخرى مسلحة بسلاح خفيف وأخرى عليها سلاح ثقيل، مشيرا إلى أن العصابة تقوم بتهريب الوقود والأسلحةمن وإلى الأراضي التشادية انطلاقا من داخل الأراضي الليبية.

وأكد بوزيد أن أفراد منطقة الكفرة العسكرية والجهات الأمنية بالمدينة قاموا بمصادرة الشاحنات والآليات، وإيقاف أفراد العصابة بما فيهم سائقو السيارات، وإحالتهم إلى التحقيقا لدى الاستخبارات العسكرية والأمنية.

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